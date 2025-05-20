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20 мая, 11:15

Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

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Синоптики обещают потепление уже в ближайшие дни. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, к середине недели температура поднимется до 18–20 градусов, а с 22 мая осадки прекратятся. На конец недели в прогнозе – переменная облачность без дождей.

Метеорологи отмечают: в последние десятилетия погода становится все менее предсказуемой. Ученые связывают это с глобальным потеплением. По статистике, климатическое лето в Москве обычно начинается 26 мая, но в этом году оно может прийти на несколько дней раньше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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