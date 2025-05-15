Телезритель Москвы 24 прислала кадры на фоне потолков в метро

Телеканал Москва 24 запустил конкурс в честь 90-летия Московского метрополитена. Для участия можно прислать кадры поездок в современных поездах или кадры с любимыми станциями и уголками подземки.

Одна из телезрительниц прислала сразу несколько фото. На станции "Красные ворота" Юлии приглянулся потолок с кессонами. Также она сделала фото на фоне лепнины на "Комсомольской". Последний кадр сделан на "Рижской".

Фото и видео можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.