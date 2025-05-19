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19 мая, 11:30

Общество

Врачи помогли москвичке с редкой патологией родить здорового ребенка

Врачи помогли москвичке с редкой патологией родить здорового ребенка

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Москвичка с редкой патологией смогла родить здорового ребенка благодаря врачам городской клинической больницы имени Ерамишанцева, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты разных профилей будут всю беременность наблюдать пациентку с тяжелым заболеванием почек и сахарным диабетом. В 33 года она стала мамой девочки. Помог новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. В Москве работает уникальная система поддержки репродуктивного здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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