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16 мая, 07:55

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"Мой район. Место встречи": Теплый Стан

"Мой район. Место встречи": Теплый Стан

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Теплый Стан – один из самых зеленых и экологически чистых районов Москвы. Он получил свое название от двух деревень – Нижние и Верхние Теплые Станы. В разные времена здесь жили помещица Дарья Салтыкова и семья поэта Федора Тютчева, а в 30-е годы XX века район стал площадкой для подготовки полярных экспедиций.

В новом выпуске москвовед Виталий Калашников расскажет об истории и особенностях расположения района, а актриса и художница Наталия Антонова – о местных муралах. Автор уличных рисунков Сергей Ерофеев поделится секретами своего творчества.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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