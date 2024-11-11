Жители Бутырского района пожаловались на непристойные вечеринки в ночном клубе

В Бутырском районе работает ночной клуб, который очень не нравится местным жителям. Люди жалуются на громкую музыку и непристойные вечеринки. Они заявили, что шум слышно в ночное время.

Местные жители уже обращались в полицию, но пока безрезультатно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.