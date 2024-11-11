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11 ноября, 14:15

Общество

Жители Бутырского района пожаловались на непристойные вечеринки в ночном клубе

Жители Бутырского района пожаловались на непристойные вечеринки в ночном клубе

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В Бутырском районе работает ночной клуб, который очень не нравится местным жителям. Люди жалуются на громкую музыку и непристойные вечеринки. Они заявили, что шум слышно в ночное время.

Местные жители уже обращались в полицию, но пока безрезультатно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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