"Доктор 24. Темы недели": зубы

По статистике, почти каждый второй житель большого города имеет проблемы с зубами, и многие из них считают, что в этом виновата наследственность. Но на самом деле очень важную роль в здоровье зубов играет образ жизни.

Как же защитить свои зубы и избежать больших трат денег на их лечение? К каким проблемам со здоровьем приводят нелеченые зубы? Почему из-за них нарушается работа сердца и желудка? Какие повседневные привычки вредят зубам?

Подробнее – в программе "Доктор 24. Темы недели".

