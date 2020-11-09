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09 ноября, 08:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": зубы

"Доктор 24. Темы недели": зубы

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По статистике, почти каждый второй житель большого города имеет проблемы с зубами, и многие из них считают, что в этом виновата наследственность. Но на самом деле очень важную роль в здоровье зубов играет образ жизни.

Как же защитить свои зубы и избежать больших трат денег на их лечение? К каким проблемам со здоровьем приводят нелеченые зубы? Почему из-за них нарушается работа сердца и желудка? Какие повседневные привычки вредят зубам?

Подробнее – в программе "Доктор 24. Темы недели".

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