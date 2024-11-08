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08 ноября, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать замороженные овощи

Нутрициолог рассказала, как выбрать замороженные овощи

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Нутрициолог Екатерина Загуменникова рассказала, как выбрать замороженные овощи. Одной из самых лучших технологий является "шоковая заморозка", потому что именно под воздействием низких температур вода преобразуется в твердые кристаллы и овощи сохраняют свою целостность и свои полезные свойства.

Также нутрициолог отметила, что качественные свежие овощи должны быть яркими, а блеклые лучше не брать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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