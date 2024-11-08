08 ноября, 08:00Общество
Нутрициолог рассказала, как выбрать замороженные овощи
Нутрициолог Екатерина Загуменникова рассказала, как выбрать замороженные овощи. Одной из самых лучших технологий является "шоковая заморозка", потому что именно под воздействием низких температур вода преобразуется в твердые кристаллы и овощи сохраняют свою целостность и свои полезные свойства.
Также нутрициолог отметила, что качественные свежие овощи должны быть яркими, а блеклые лучше не брать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.