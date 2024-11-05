Нутрициолог рассказала, как правильно выбрать хурму

В Японии хурма является символом осени. В мире известно более 300 разновидностей хурмы.

Нутрициолог Тамара Синько рекомендует попробовать плоды сорта "королек", которые достаточно крупные, имеют нежную мякоть и не вяжут. Инжирная хурма отличается приплюснутой формой, малым количеством семян и сладким вкусом, но может быть терпкой в недозрелом состоянии.

Синько отметила, что вяжущий вкус обусловлен наличием танинов, которые полезны для организма, но могут вызывать дискомфорт. Чтобы избавиться от него, хурму можно заморозить на 10–12 часов или поместить в бумажный пакет с бананами и яблоками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.