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05 ноября, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как правильно выбрать хурму

Нутрициолог рассказала, как правильно выбрать хурму

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В Японии хурма является символом осени. В мире известно более 300 разновидностей хурмы.

Нутрициолог Тамара Синько рекомендует попробовать плоды сорта "королек", которые достаточно крупные, имеют нежную мякоть и не вяжут. Инжирная хурма отличается приплюснутой формой, малым количеством семян и сладким вкусом, но может быть терпкой в недозрелом состоянии.

Синько отметила, что вяжущий вкус обусловлен наличием танинов, которые полезны для организма, но могут вызывать дискомфорт. Чтобы избавиться от него, хурму можно заморозить на 10–12 часов или поместить в бумажный пакет с бананами и яблоками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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