Эрнст сравнил основателя Apple Стива Джобса с Гитлером

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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером. Свое мнение он озвучил на симпозиуме "Создавая будущее".

По словам Эрнста, iPhone является вредной вещью для человечества, которая разрушила мир связей между людьми.

"Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните. Иногда это позволяет вам не заезжать месяцами или даже годами. Общение со своими друзьями вы тоже низводите до звонков, а потом и смс, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно", – приводятся слова гендиректора Первого канала в телеграм-канале "360".

Ранее компания Apple представила новые компьютеры iMac с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта Apple Intelligence. iMac оснащен 12-мегапиксельной камерой с функцией Desk View, а также четырьмя портами Thunderbolt 4 и USB-C. Apple Intelligence для пользователей iMac будет доступен в операционной системе macOS Sequoia 15.1.

Между тем инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple снизила производство iPhone 16 из-за низкого спроса. Снижение распространится сразу на четвертый квартал 2024 года и первую половину 2025-го.

По словам аналитика, в этом году потребители стали обращать меньше внимания на базовые смартфоны Apple, однако актуальные модели стали мощнее.

