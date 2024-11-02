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02 ноября, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать зрелую тыкву

Нутрициолог рассказала, как выбрать зрелую тыкву

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Нутрициолог Алла Макарова рассказала, что тыквы делятся на три вида. Крупноплодные, ярко-оранжевые, круглой формы имеют очень сладкий вкус, зеленые полосатые или желто-бежевые, так называемые мускатные, тоже очень сладкие, а твердокорые и зеленые имеют нейтральный вкус и хорошо подходят к мясным блюдам.

Выбрать зрелую тыкву можно так же, как и арбуз. Достаточно постучать по ней – в ответ должен быть слышен глухой звук.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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