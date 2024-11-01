МЧС предупредило москвичей о дожде со снегом и сильном ветре до утра 2 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей ожидают сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, предупредила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Непогода, по словам синоптиков Росгидромета, ожидает жителей и гостей столицы с 00:00 1 ноября до 10:00 2 ноября. Кроме того, горожан ожидает усиление ветра с порывами от 15 до 20 метров в секунду.

МЧС рекомендует горожанам за рулем значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. При этом пешеходам рекомендовано не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции.

Комплекс городского хозяйства Москвы также призвал жителей быть предельно внимательными на улице в непогоду.

Порывы ветра в Москве уже превышают 15 метров в секунду. Однако в ближайшие часы он может усилиться.

В столичном регионе за 12 часов уже выпала четверть от месячной нормы осадков. Причиной тому стал циклон "Мартина", который принес плотные облака, закрывающие небо, дожди и мокрый снег.

