Ветер усилится в Москве в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие часы ветер в Москве может усилиться. К настоящему моменту его порывы превышают 15 метров в секунду, сообщила пресс-служба городского хозяйства.

Из-за непогоды горожан попросили быть предельно внимательными, находясь на улице. Кроме того, не стоит укрываться под деревьями и оставлять рядом с ними автомобили.

Вместе с тем жителей Москвы призвали пересесть на метро из-за дождя. При этом аэропорты столичного региона продолжают работать в обычном режиме. Отправка воздушных судов осуществляется по расписанию, самолетам не приходится уходить на запасные аэродромы.