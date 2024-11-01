Эксперты: россияне с доходом до 80 тыс руб могут получить доплату к пенсии

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Жители России с доходом до 80 тысяч рублей смогут получить прибавку к пенсии в 7,5–8% от зарплаты, передает РИА Новости.

В Центробанке России рассказали, что для этого действует программа долгосрочных сбережений (ПДС). Так, внесенные в нее деньги вкладываются выбранным негосударственным пенсионным фондом (НПФ) в государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции и прочее.

"Допустим, вы получаете 80 тысяч рублей в месяц, а значит, можете рассчитывать на софинансирование государством вашей пенсии в течение десяти лет в размере трех тысяч рублей (это 3,75% от вашей текущей зарплаты за месяц). Если вы готовы ежемесячно инвестировать, то ваш взнос будет равен 7,5%", – пояснил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

По словам эксперта, в таком случае через 15 лет человек будет ежемесячно получать примерно 7,5–8% от ежемесячного заработка с учетом индексации на инфляцию.

Кроме того, отметил Абрамов, государственная пенсия при такой зарплате может приносить около 33% утраченного заработка. В результате с учетом выплат из ПДС доход составит 40–41% от зарплаты.

В свою очередь, доцент кафедры национальной экономики РАНХиГС Владимир Любецкий подчеркнул, что для участия в программе необходимо быть совершеннолетним гражданином России и заключить договор с НПФ.

Ранее россиянам рассказали, как получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2025 году. Так, средства могут получить женщины, достигшие 55 лет, и мужчины после 60, если накопления не превышают 412 тысяч рублей.

Их можно получить в виде единовременной выплаты или ежемесячной доплаты к пенсии. Для начисления средств необходимо подать заявление.