Косметолог рассказала, как правильно выбрать мицеллярную воду

Мицеллярную воду создал французский фармацевт. Он посчитал водопроводную воду слишком грубой и неподходящей для кожи лица. Сегодня мицеллярная вода стала популярным средством для ежедневного ухода за кожей.

Врач-косметолог Екатерина Емельянова рассказала, что мицеллярная вода подходит для всех типов кожи, но для каждого из них есть свои рекомендации по составу. Для чувствительной кожи лучше выбрать средство с глицерином и гиалуроновой кислотой, для жирной – с цинком и полисорбатами, а для комбинированной – с инулином. Перед покупкой важно проверить мицеллярную воду на тыльной стороне запястья, чтобы избежать аллергических реакций.

Эксперт также подчеркнула, что мицеллярную воду можно использовать как для вечернего, так и для утреннего очищения кожи. Однако после ее применения рекомендуется умыться, чтобы удалить остатки поверхностно-активных веществ. Если же мицеллярная вода плохо растворяет косметику, это может быть признаком того, что она не подходит.

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