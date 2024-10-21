До 14 градусов тепла ожидается в Москве 21 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков и до 14 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 21 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов, по области – от 9 до 14 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

На этой неделе в Москву придет "пушкинская осень". Осадки маловероятны, ожидается переменчивая облачность, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его данным, в ближайшее время в городе прогнозируется комфортная погода.

