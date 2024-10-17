Климатолог Терешонок спрогнозировал осадки выше нормы зимой в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество снега, предположительно, будет выше нормы предстоящей зимой в столице, поскольку южные циклоны будут приносить в столицу много влаги. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразил климатолог и метеоролог Николай Терешонок.

По его словам, в регионе ожидаются сильные снегопады в отдельные дни, а наибольший прирост осадков ожидается в январе и феврале.

В свою очередь, температура воздуха в декабре 2024 года будет находиться в пределах климатической нормы, но в январе и феврале может опускаться ниже нее.

Специалист отметил, что составил прогноз на основе статистических данных за прошлые годы.





Николай Терешонок климатолог и метеоролог Думаю, нынешний декабрь будет умеренно холодным, но в пределах нормы – для Москвы это минус 4,5 градуса. Норма осадков для этого месяца – около 50 миллиметров, однако снега может выпасть больше.

"В прошлом году в декабре было где-то около 90 миллиметров, а в позапрошлом вообще более 100. В этом году, возможно, тоже будет выше нормы – предположительно, 60–70 миллиметров", – указал Терешонок.

Резкий прирост снежного покрова не исключен перед Новым годом или в январе, отметил климатолог.

"Циклоны из Средиземноморья всегда приносят очень много осадков. Они наверняка будут где-то ближе к Новому году – возможно, в январе. Тогда, вероятно, и случится резкий прирост снежного покрова", – предположил эксперт.





Николай Терешонок климатолог и метеоролог Норма температуры воздуха для января и февраля в Москве – где-то около минус 6 градусов. Но, по моему мнению и личным расчетам, температура может опускаться значительно ниже и она явно будет скакать в некоторые дни до минус 20.

При этом сорокоградусных морозов в столице не будет, отметил эксперт.

"В Москве абсолютный минимум был 17 января 1940 года – минус 43,1 градуса. Такого у нас уже не будет в связи с ростом глобальной температуры", – указал специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снежный покров уже сформировался на 70–75% территории России. В частности, он уже лежит на Дальнем Востоке, почти на всей территории Сибири и на Северном Урале. На европейской части России снег засыпал Архангельскую область и Ненецкий автономный округ, отметил эксперт.