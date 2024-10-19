Синоптик Леус: понедельник будет самым теплым днем в Москве на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Понедельник, 21 октября, будет самым теплым на предстоящей неделе в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В первый день новой недели антициклон будет неторопливо смещаться на юго-запад, и ограждая регион от нашествия дождевых туч, выведет температуру к самым высоким отметкам недели – после полудня воздух прогреется до 10–15 градусов", – сказал Леус.

По словам синоптика, во вторник влияние антициклона будет еще заметно, хотя облаков уже станет больше. При этом температура понизится до 9–14 градусов, что на 4–5 градуса выше положенного по климату. Ситуация начнет меняться к середине недели, уточнил Леус.

"В четверг, когда центральные области будет пересекать холодный атмосферный фронт, дожди и плотные западные ветры начнут более явное понижение температуры до 6–11 градусов. А в пятницу среди капель дождя местами закружат и снежинки, и температура понизится до климатической нормы этих дней октября – 3–8 градусов", – заключил синоптик.

Между тем на следующей неделе в Москву придет "пушкинская осень". Осадки маловероятны, переменчивая облачность, отметил синоптик Евгений Тишковец. Таким образом, прогнозируется комфортная погода.

Сухая погода без осадков установится в столице минимум до вторника, 22 октября.