Температура на уровне 8–10 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура на уровне 8–10 градусов ожидается в столице в ближайшие дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Красивая солнечная погода ожидается в субботу, но утром будет холодно, а днем – от 8 до 10 градусов. Дальше начнется перемещение циклона на восток, и Москва уже будет находиться ближе к его центру", – передает ТАСС его слова.

Температура ночью опустится до 2–4 градусов, в Подмосковье – до минус 1 градуса, уточнил синоптик.

В воскресенье, 20 октября, столбики термометра вновь поднимутся до 8–10 градусов. При этом в ночь на понедельник, 21 октября, прогнозируется от 3 до 5 градусов. Осадков в эти выходные в городе не будет, пообещал Вильфанд.

На следующей неделе в Москву придет "пушкинская осень". Осадки маловероятны, переменчивая облачность, отметил синоптик Евгений Тишковец. Таким образом, прогнозируется комфортная погода.

Сухая погода без осадков установится в столице минимум до вторника, 22 октября.

