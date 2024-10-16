Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Устойчивый снежный покров ожидается в Москве не раньше конца ноября, сообщил Москве 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, этой осенью температурный фон будет на два градуса выше нормы, то есть глубокая осень станет долго сопротивляться предзимью и уступит только во второй половине ноября. Именно тогда среднесуточная температура окажется ниже нуля и осадки станут чаще переходить в смешанное состояние.

"По климату и по прогнозам, устойчивый снег ляжет на землю не раньше конца ноября, а то и вообще в начале декабря", – сказал синоптик.

Говоря о том, когда москвичам менять шину на автомобилях на зимнюю, Тишковец подчеркнул, что лучше это делать не раньше конца октября. Синоптик пояснил, что среднесуточная температура воздуха не будет устойчиво опускаться ниже критических 5 градусов и осадков в виде снега в этом месяце больше не будет.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что следующий снег в Москве ожидается не раньше последних дней октября. Недавно образовавшийся в столице снежный покров вошел в список самых ранних в XXI веке.

Между тем снег выпал уже на 70–75% территории России. Он покрыл почти весь Дальний Восток, Сибирь и весь Северный Урал. Также снежный покров зафиксирован в Архангельской области и Ненецком автономном округе.