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15 октября, 13:30

Общество

Эксперт рассказал, когда ожидается устойчивый снежный покров в Москве

Эксперт рассказал, когда ожидается устойчивый снежный покров в Москве

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По словам ведущего научного сотрудника географического факультета МГУ Михаила Локощенко, устойчивый снежный покров – основная черта столичного климата зимой. В связи с этим ждать его придется еще долго.

При этом осенью в 2024 году выпадавший в Москве снег сразу не таял, а долетал до земли. Обычно первые подобные осадки проходят в воздухе, а снежный покров начинает образовываться позже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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