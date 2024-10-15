Эксперт рассказал, когда ожидается устойчивый снежный покров в Москве

По словам ведущего научного сотрудника географического факультета МГУ Михаила Локощенко, устойчивый снежный покров – основная черта столичного климата зимой. В связи с этим ждать его придется еще долго.

При этом осенью в 2024 году выпадавший в Москве снег сразу не таял, а долетал до земли. Обычно первые подобные осадки проходят в воздухе, а снежный покров начинает образовываться позже.



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