"Пушкинская осень" придет в Москву на следующей неделе. Температура поднимется до 8–13 градусов тепла. Осадков практически не будет, за исключением четверга, 24 октября.

Тем временем в пятницу, 18-го числа, в столице ожидается ясная погода, однако с сохранением высокого давления – 757–758 миллиметров ртутного столба. Температура при этом составит плюс 8 градусов, а порывы ветра – от 4 до 7 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.