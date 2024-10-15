Эксперты предупредили о росте цен на зимние шины

Москвичи готовятся к зиме: из-за похолодания уже некоторые водители сменили летнюю резину на зимнюю. Эксперты предупреждают о росте цен на зимние шины. Стоимость комплекта варьируется от 20 до 100 тысяч рублей, в зависимости от бренда и места расположения сервиса.

Специалисты рекомендуют "переобувать" автомобиль при температуре 5–7 градусов и не откладывать замену. На российском рынке представлены в основном китайские и отечественные шины.

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