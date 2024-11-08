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08 ноября, 07:30

Общество

Россияне нашли способ справиться с осенней хандрой

Россияне нашли способ справиться с осенней хандрой

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Согласно результатам исследования одного из популярных сервисов для знакомств, россияне в осеннее время чаще стремятся найти серьезные отношения. В этот период из-за холодной и хмурой погоды люди особенно остро ощущают одиночество и начинают искать пару, чтобы получить больше внимания и заботы.

Психолог Оксана Улятовская отмечает, что это естественный процесс, когда человек задумывается о создании семьи и укреплении душевных связей.

Также исследование показало, что женщины более подвержены осенней хандре, чем мужчины, и предпочитают заниматься любимым хобби и спортом. Мужчины же чаще справляются с одиночеством через работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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