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30 мая, 11:30

Политика

Новости регионов: Минтруд может разрешить беременным россиянкам работать удаленно

Новости регионов: Минтруд может разрешить беременным россиянкам работать удаленно

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Беременных россиянок предлагают перевести на удаленку. Такие рекомендации готовит Минтруд вместе с заинтересованными сторонами. Кроме того, предлагается разработать меры поощрения сотрудников с семьями со стороны работодателей.

Тем временем губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила об уходе со своего поста. Она занимала должность с 2010 года и была единственной женщиной среди всех глав субъектов РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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