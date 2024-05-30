Новости регионов: Минтруд может разрешить беременным россиянкам работать удаленно

Беременных россиянок предлагают перевести на удаленку. Такие рекомендации готовит Минтруд вместе с заинтересованными сторонами. Кроме того, предлагается разработать меры поощрения сотрудников с семьями со стороны работодателей.

Тем временем губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила об уходе со своего поста. Она занимала должность с 2010 года и была единственной женщиной среди всех глав субъектов РФ.

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