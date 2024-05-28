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28 мая, 20:00

Политика

Новости мира: грузинские депутаты преодолели вето президента и приняли закон об иноагентах

Новости мира: грузинские депутаты преодолели вето президента и приняли закон об иноагентах

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Парламент Грузии преодолел вето, которое президент страны Саломе Зурабишвили наложила на закон об иноагентах. Депутаты почти единогласно проголосовали за изначальную редакцию документа.

Он копирует аналогичный американский закон, который уже десятки лет действует в США. Однако западные страны выступили резко против инициативы Тбилиси и даже пригрозили санкциями.

Тем временем для въезда в Израиль россиянам необходимо будет заранее получать электронное разрешение. Правило вступит в силу в августе 2024 года. В израильском министерстве туризма пояснили, что документ не является визой, а новая мера направлена на улучшение пограничного контроля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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