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26 мая, 11:30

Политика

Расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ в зоне СВО

Расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ в зоне СВО

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Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" сбил беспилотники ВСУ в зоне спецоперации. Зенитчики постоянно анализируют обстановку в небе и способны обеспечивать прикрытие войск, даже находясь в движении.

Между тем в Харьковской области российские военнослужащие взяли несколько новых рубежей. В районе Степовой Новоселовки нанесли поражение формированиям 241-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Подробности об этих и других событиях в зоне спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

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