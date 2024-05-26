Расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ в зоне СВО

Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" сбил беспилотники ВСУ в зоне спецоперации. Зенитчики постоянно анализируют обстановку в небе и способны обеспечивать прикрытие войск, даже находясь в движении.

Между тем в Харьковской области российские военнослужащие взяли несколько новых рубежей. В районе Степовой Новоселовки нанесли поражение формированиям 241-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Подробности об этих и других событиях в зоне спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.