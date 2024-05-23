Песков: сами украинцы должны определять легитимность Зеленского

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Легитимность президента Украины Владимира Зеленского должны определять сами граждане страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в этом заключается позиция Москвы.

"Сами украинцы должны определиться – Конституционный суд или как они посчитают – сохраняется ли легитимность их президента или нет", – заявил он.

Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте этого года, однако местные власти отменили их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Согласно Конституции Украины, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. В связи с этим, в частности, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности за узурпацию власти, так как тот не может находиться у власти с 21 мая.

Сам Зеленский заявил, что срок его президентских полномочий еще не истек. По его словам, его пять лет на посту главы государства продолжаются из-за введенного в стране военного положения. При этом он не стал оценивать свою деятельность как президента, сочтя это неэтичным.

Вместе с тем в ООН заявили, что Зеленский продолжает оставаться президентом Украины в глазах всемирной организации. Аналогичное мнение выразил и представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

