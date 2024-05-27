Армянская полиция освободила всех задержанных 27 мая протестующих

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Армянская полиция освободила всех участников акций протеста, задержанных 27 мая за попытку блокировать улицы с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МВД.

Как того требует закон, по истечении трех часов административного задержания всех освободили, уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Армении с применением силы задержали члена оппозиционной фракции "Армения" Ашота Симоняна, который своим автомобилем перекрывал улицу республики в центре Еревана.

В телеграм-канале оппозиции "Србазан пайкар" ("Священная борьба") напомнили, что по закону члены парламента имеют депутатский иммунитет, поэтому их не могут задержать без голосования законодательного органа.

Акции протеста проходят в Армении с 1 мая. Жители Тавушской области и примкнувшие к ним активисты из разных частей республики выступают против политики Пашиняна, а именно – признания контроля Азербайджана над четырьмя селами в Тавушской области.

Очередные акции неповиновения начались в разных частях Армении с раннего утра 27 мая по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна. Активисты перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарак и еще несколько улиц в Ереване.

До этого оппозиция Армении начала процедуру импичмента Пашиняна в парламенте. Движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло кандидатуру Галстаняна на пост премьер-министра Армении.