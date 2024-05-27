Полиция Армении задержала 226 участников протестных акций

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Правоохранительные органы Армении задержали уже более 226 участников акций протеста. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, сейчас все улицы Еревана открыты.

Кроме того, сотрудники полиции в Армении с применением силы задержали члена оппозиционной фракции "Армения" Ашота Симоняна, который своим автомобилем перекрывал улицу республики в центре Еревана.

В телеграм-канале оппозиции "Србазан пайкар" ("Священная борьба") напомнили, что по закону члены парламента имеют депутатский иммунитет, поэтому их не могут задержать без голосования законодательного органа.

Акции протеста начались по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна с раннего утра 27 мая в разных уголках Армении. Активисты перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарак и еще несколько улиц в Ереване.

До этого оппозиция Армении начала процедуру импичмента Пашиняна в парламенте. Как рассказал Галстанян, для импичмента не хватало 20 голосов. В связи с этим он призвал начать 10 мая мирные акции неповиновения и забастовки.

Накануне оппозиционное движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло кандидатуру Галстаняна на пост премьер-министра Армении.

