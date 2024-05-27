МВД Армении задержало 196 участников акций протеста

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Почти 196 протестующих, которые требовали отставки премьера-министра Армении Никола Пашиняна, были задержаны правоохранительными органами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики.

"Все задержанные не выполняли законные требования полиции", – уточнили в ведомстве.

Сейчас акции протеста продолжаются, в связи с чем перекрытыми остаются дороги по всей стране.

Акции гражданского неповиновения начались с раннего утра 27 мая в разных местах Армении. Протесты стартовали по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна. Активисты перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарак. Также есть заблокированные улицы в Ереване.

До этого оппозиция Армении начала процедуру импичмента Пашиняна в парламенте. Как рассказал Галстанян, для импичмента не хватало 20 голосов. В связи с этим он призвал начать 10 мая мирные акции неповиновения и забастовки.

Накануне оппозиционное движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло кандидатуру архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьер-министра Армении.

