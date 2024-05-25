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25 мая, 10:30

Происшествия

Пашинян сообщил, что его вертолет совершил экстренную посадку

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его вертолет совершил экстренную посадку, но с ним все в порядке.

В своих соцсетях он уточнил, что летательный аппарат вынужденно сел на стадионе Ванадзора из-за плохих погодных условий.

"Все в порядке. Теперь путь продолжаем на автомобиле. Всем желаю хорошего дня", – написал армянский премьер, не отметив при этом, куда направляется.

Ранее армянские телеграм-каналы писали, что вертолет Пашиняна совершил экстренную вынужденную посадку в 132-х километрах к северу от Еревана.

По их данным, Пашинян направлялся в город Ташир на границе с Грузией. Другие источники пишут, что премьер Армении едет в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном.

С 1 мая в Армении проходят акции протеста. Жители Тавушской области и примкнувшие к ним активисты из разных частей республики выступают против решения Еревана в одностороннем порядке провести делимитацию и демаркацию границы, в результате чего Баку перешли четыре армянских села.

Тысячи человек собираются в центре Еревана с требованиями объявить премьер-министру импичмент. Возглавил протесты глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт. Пашинян на фоне этого заявил, что Армянская апостольская церковь – это "агент влияния" с исторических времен. Он отметил, что ничего не изменилось, но он решит этот вопрос за 2–3 месяца.

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