Акции гражданского неповиновения начались в Армении

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Акции гражданского неповиновения начались с раннего утра в разных местах Армении. Протесты стартовали по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на каналы местной оппозиции в соцсетях.

Протестующие требуют отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Активисты перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарак. Также есть заблокированные улицы в Ереване.

При попытке перекрыть улицу Абовяна в Ереване полицейские задержали десятки протестующих.

Ранее сообщалось, что оппозиция Армении начала процедуру импичмента Пашиняна в парламенте. Как рассказал Галстанян, для импичмента не хватало 20 голосов. В связи с этим он призвал начать 10 мая мирные акции неповиновения и забастовки.

Позже стало известно о продолжающихся акциях протеста против политики Пашиняна, а именно – признания контроля Азербайджана над четырьмя селами в Тавушской области.

Накануне оппозиционное движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло кандидатуру архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьер-министра Армении.