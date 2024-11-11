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11 ноября, 00:15

Общество

Эксперты рассказали, как сэкономить в период распродаж

Эксперты рассказали, как сэкономить в период распродаж

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В Москве начался сезон распродаж, который традиционно стартует 11 ноября (Всемирный день шопинга). Во время акции "Черная пятница" цены могут достигать своего минимума. 

Эксперты советуют покупать только те вещи, которые давно хотели, и следить за ростом или снижением цен в течение года.

Для отслеживания динамики цен в интернете можно использовать специальные сайты, которые предоставляют информацию о начальной стоимости, текущих ценах и их изменениях. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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