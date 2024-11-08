Новости регионов: ветер сорвал крышу детского сада в Алтайском крае

В селе Табуны Алтайского края не работает детский сад. Штормовой ветер сорвал крышу с учебного заведения. В неизвестном направлении улетело 500 квадратных метров кровли. Детей до прихода родителей перевели в безопасное место. Ремонтом крыши планируют заняться, когда стихия успокоится.

В Орске Оренбургской области подготовили к сдаче 140 коттеджей для пострадавших от весеннего паводка. Тогда после прорыва дамбы без жилья остались тысячи людей. Новый жилой комплекс "Звездный" расположен далеко от поймы и угрозы затопления при половодье нет.

В Тюмени маршрутный автобус наехал на опору камеры фотофиксации. В результате аварии пострадали 10 человек. Всего в маршрутке находились 24 человека, включая водителя.