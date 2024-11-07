Новости мира: протесты начались в Турции после снятия с должности мэра Батмана

Беспорядки в турецком Батмане продолжаются. Протесты вспыхнули 6 ноября из-за снятия с должности мэра города Гюлистана Сенюка. Накануне митингующие начали нападать на полицейских, стреляя в них фейерверками и кидая камни. В итоге они разгромили улицы и повредили автобусные остановки и общественный транспорт. СМИ сообщают о задержании более чем 100 человек.

Тем временем пять человек погибли при падении бизнес-джета в США. Самолет рухнул прямо на автомобиль сразу после взлета в пригороде американского Финикса. По предварительной версии, при вылете из аэропорта воздушное судно не набрало достаточной высоты и задело ограждение. На борту самолета находились пять человек. О количестве погибших пока не сообщается.

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