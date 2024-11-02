Диетолог Арзамасцев перечислил продукты, которые помогут согреться

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Мясные блюда, каши и острые специи помогут согреться в холодную погоду. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Специалист пояснил, что мясо при переваривании насыщает организм энергией, в том числе в виде тепла. Похожий эффект дают и продукты со сложными углеводами.

"Поэтому, если добавить в рацион каши, цельнозерновой хлеб, это тоже поможет согреться", – указал диетолог.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Также будут полезны продукты, которые разгоняют метаболизм, – например, острые специи. За счет небольшого увеличения обмена веществ они поспособствуют дополнительной выработке тепла.

Помогут согреться и горячие напитки, однако они не должны быть обжигающими. Оптимальная температура – 35–40 градусов, обратил внимание Арзамасцев.

"Слишком горячая еда и напитки могут увеличить риски желудочно-кишечных проблем и обострить уже имеющиеся. К примеру, если есть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), гастрит, язвы, после употребления такой пищи ситуация будет ухудшаться", – рассказал Арзамасцев.

Кроме того, эксперт категорически предостерег от употребления алкоголя в попытке согреться.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Организм в этом случае отдает тепло от основных органов на периферию. В конечном итоге это может привести даже к переохлаждению.

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