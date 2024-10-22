Диетолог Садыков: перловка способна помочь женщинам продлить молодость

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Перловка способна помочь женщинам продлить молодость, рассказал диетолог Равшан Садыков, передает Pravda.ru.

Эксперт отметил, что в перловке содержится аминокислота лизин, необходимая для выработки коллагена – вещества, влияющего на упругость и эластичность кожи. По его словам, регулярное употребление продуктов, в которых содержится лизин, увеличивает выработку коллагена, что помогает сделать кожу более сияющей.

Садыков добавил, что перловка также благотворно воздействует на общее состояние организма, позволяя замедлить процессы старения и улучшить здоровье кожи.

Ранее диетолог Анна Коробкина рассказала о незаменимых аминокислотах для женщин, среди которых – таурин, пролин, лейцин и глицин. Диетолог подчеркнула, что восполнить запас всех аминокислот можно с помощью разнообразного и сбалансированного питания.

Кроме того, в рационе лучше сочетать разные источники протеина, не ограничиваясь только мясом или овощами и бобовыми.

