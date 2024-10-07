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07 октября, 10:15

Общество

"Мой район. Новости": москвичей старше 50 лет стали чаще брать на работу

"Мой район. Новости": москвичей старше 50 лет стали чаще брать на работу

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Москвичей старше 50 лет стали чаще брать на работу. Как объясняют эксперты, это связано с дефицитом персонала в различных сферах. При этом возрастные кандидаты, как правило, более опытные, чем молодые претенденты, а их зарплатные ожидания гибче.

Найти подходящую вакансию и составить резюме соискателям старшего возраста помогают в центре "Профессии будущего". Как рассказала глава отдела карьерной экспертизы учреждения Галина Чемоданова, центр готовит кандидатов по 75 коротким программам, максимальный срок по которым – 3,5 месяца.

Кроме того, всех участников курируют карьерные наставники. Они знакомят горожан с наиболее востребованными профессиями, помогают найти работу мечты и построить карьеру. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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