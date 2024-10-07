"Мой район. Новости": москвичей старше 50 лет стали чаще брать на работу

Москвичей старше 50 лет стали чаще брать на работу. Как объясняют эксперты, это связано с дефицитом персонала в различных сферах. При этом возрастные кандидаты, как правило, более опытные, чем молодые претенденты, а их зарплатные ожидания гибче.

Найти подходящую вакансию и составить резюме соискателям старшего возраста помогают в центре "Профессии будущего". Как рассказала глава отдела карьерной экспертизы учреждения Галина Чемоданова, центр готовит кандидатов по 75 коротким программам, максимальный срок по которым – 3,5 месяца.

Кроме того, всех участников курируют карьерные наставники. Они знакомят горожан с наиболее востребованными профессиями, помогают найти работу мечты и построить карьеру. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

