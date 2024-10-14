Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал о диагностике рака в России

Гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн рассказал, что Россия – единственная страна в мире, где в ежегодное бесплатное обследование на предмет онкологии входят несколько областей. Среди них – рак шейки матки, колоректальный рак, желудок, молочная железа, щитовидная железа, кожа, ротовая полость, легкие.

Каприн отметил, что обследование важно выполнять в определенном возрасте. Соответствующие таблицы можно найти на сайтах Депздрава Москвы и главного онколога Москвы Игоря Хатькова.

Большое интервью с Андреем Каприным выйдет в понедельник, 14 октября, в эфире телеканала Москва 24.