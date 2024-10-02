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02 октября, 08:45

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Собянин: "Достоевская" – первая станция с траволаторами в пешеходном переходе

Собянин: "Достоевская" – первая станция с траволаторами в пешеходном переходе

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Уникальная станция с траволаторами в пешеходном переходе появится на Кольцевой линии. Об особенностях работ рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Спустя 70 лет на Кольцевой линии появится новая, 13-я по счету, станция "Достоевская". Она разместится между "Проспектом Мира" и "Новослободской". Из-за плотной городской застройки многие работы, которые обычно выполняет техника, приходится проводить практически вручную.

Мэр отметил, что с открытием "Достоевской" тысячи пассажиров смогут выбирать более удобные варианты поездок. Также разгрузятся станции "Проспект Мира", "Курская" и "Чкаловская". Планируют, что строительство новой станции займет порядка пяти лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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