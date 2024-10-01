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01 октября, 10:15

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"Мой район. Новости": головное здание городской поликлиники №5 открылось в ЦАО

"Мой район. Новости": головное здание городской поликлиники №5 открылось в ЦАО

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Головное здание городской поликлиники №5 открылось в Даевом переулке в Красносельском районе ЦАО после капитального ремонта.

Отмечается, что специалисты практически полностью перестроили сооружение. Теперь для горожан почти в 2 раза увеличилось количество кабинетов врачей общей практики.

После капремонта в поликлинике обновили всю медицинскую технику. В здании появились компьютерные и магнитно-резонансные томографы, эндоскопическое оборудование и аппараты УЗИ экспертного класса.

Для врачей и медицинского персонала сделали комнаты отдыха. Теперь поликлиника полностью соответствует новому московскому стандарту. Подробнее о новостях в других районах столицы – в эфире телеканала Москва 24.

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