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25 августа, 12:00

Культура

"Киноулица": Александр Панкратов-Черный

"Киноулица": Александр Панкратов-Черный

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом РФ Александром Панкратовым-Черным известную советскую комедию "Где находится нофелет?" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Спиридоновку, Садово-Триумфальную, Котельническую набережную, Малую Бронную, Тверскую-Ямскую, площадь Никитские Ворота.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Подробнее – в программе "Киноулица".

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