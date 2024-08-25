"Киноулица": Александр Панкратов-Черный

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом РФ Александром Панкратовым-Черным известную советскую комедию "Где находится нофелет?" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Спиридоновку, Садово-Триумфальную, Котельническую набережную, Малую Бронную, Тверскую-Ямскую, площадь Никитские Ворота.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Подробнее – в программе "Киноулица".

