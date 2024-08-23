Режиссер Карен Оганесян рассказал, что ему помогает снимать кино с высокими рейтингами

По словам режиссера Карена Оганесяна, снимать фильмы, которые публика высоко оценивает, ему помогает любовь к кино и любопытство. При этом у него нет режиссерского образования.

Оганесян признался, что с каждым проектом он открывал что-то новое для себя. Более того, он отметил, что не берется за работу над фильмами, которые заранее понятно, как снимать.

Большое интервью с Кареном Оганесяном выйдет в пятницу, 23 августа, в эфире телеканала Москва 24.

