16 июля, 18:00Культура
Режиссер Олег Трофим рассказал о съемках фильмов для онлайн-платформ
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Олег Трофим объяснил, почему режиссеры снимают большое количество фильмов для онлайн-платформ. Они, по его мнению, готовы покупать и производить контент, а люди готовы более трех часов за раз проводить за просмотром.
Трофим также отметил, что большое количество режиссеров, создателей и продюсеров согласны снимать столько, сколько онлайн-платформы готовы приобрести.
Большое интервью с Олегом Трофимом выйдет во вторник, 16 июля, в эфире телеканала Москва 24.