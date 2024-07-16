Режиссер Олег Трофим рассказал о съемках фильмов для онлайн-платформ

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Олег Трофим объяснил, почему режиссеры снимают большое количество фильмов для онлайн-платформ. Они, по его мнению, готовы покупать и производить контент, а люди готовы более трех часов за раз проводить за просмотром.

Трофим также отметил, что большое количество режиссеров, создателей и продюсеров согласны снимать столько, сколько онлайн-платформы готовы приобрести.

Большое интервью с Олегом Трофимом выйдет во вторник, 16 июля, в эфире телеканала Москва 24.