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16 июля, 18:00

Культура

Режиссер Олег Трофим рассказал о съемках фильмов для онлайн-платформ

Режиссер Олег Трофим рассказал о съемках фильмов для онлайн-платформ

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Кинорежиссер, сценарист и продюсер Олег Трофим объяснил, почему режиссеры снимают большое количество фильмов для онлайн-платформ. Они, по его мнению, готовы покупать и производить контент, а люди готовы более трех часов за раз проводить за просмотром.

Трофим также отметил, что большое количество режиссеров, создателей и продюсеров согласны снимать столько, сколько онлайн-платформы готовы приобрести.

Большое интервью с Олегом Трофимом выйдет во вторник, 16 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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