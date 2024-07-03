"Моя Москва": Екатерина Гусева. Часть 2

Екатерина Гусева играет на сцене, снимается в кино, поет и танцует. Но главным в ее жизни остается театр. Театры, которые когда-то поразили юную москвичку, стали для нее не только местом работы, но и домом.

Прогуливаясь по любимому театральному маршруту в Тверском районе, заслуженная артистка России расскажет, какая актриса ей нравилась в детстве, где в Москве самое вкусное мороженое, и какая она – ее Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".