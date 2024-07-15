Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 18:00

Город

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024" стартует в Москве 18 июля

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024" стартует в Москве 18 июля

"Мой район. Новости": новые автобусные экспресс-маршруты запустят в ТиНАО с 20 июля

Камеры зафиксировали более 10 млн случаев превышения скорости в столице с января 2024 года

Собянин назвал общественные пространства, которые будут благоустроены в ЮЗАО

Слоны искупались в Московском зоопарке

Новости часа: "Достоевская" станет первой за 70 лет новой станцией Кольцевой линии

Фестиваль "Московское чаепитие" продолжает радовать горожан

Парад ретротранспорта прошел в центре столицы

Новости часа: более 19 тыс москвичей получили жилье по реновации в первой половине 2024-го

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

В четверг, 18 июля, в столице стартует Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024". На фестиваль приедут больше 200 артистов из 17 государств, в том числе из Китая, Эфиопии, Перу, Гватемалы, США и Италии. Россию представят наездники, акробаты, клоуны, дрессировщики слонов и другие артисты.

Площадкой мероприятия станет арена Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Фестиваль циркового искусства продлится до 21 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика