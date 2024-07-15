Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024" стартует в Москве 18 июля

В четверг, 18 июля, в столице стартует Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024". На фестиваль приедут больше 200 артистов из 17 государств, в том числе из Китая, Эфиопии, Перу, Гватемалы, США и Италии. Россию представят наездники, акробаты, клоуны, дрессировщики слонов и другие артисты.

Площадкой мероприятия станет арена Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Фестиваль циркового искусства продлится до 21 июля.

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