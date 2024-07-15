15 июля, 18:00Город
Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024" стартует в Москве 18 июля
В четверг, 18 июля, в столице стартует Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024". На фестиваль приедут больше 200 артистов из 17 государств, в том числе из Китая, Эфиопии, Перу, Гватемалы, США и Италии. Россию представят наездники, акробаты, клоуны, дрессировщики слонов и другие артисты.
Площадкой мероприятия станет арена Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Фестиваль циркового искусства продлится до 21 июля.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.