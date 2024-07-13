"Мой район. Новости": новая выделенная полоса появится на Южнопортовой улице

На Южнопортовой улице появится новая выделенная полоса. Городской транспорт на этом участке будет проезжать в два раза быстрее. Сейчас здесь работает пять маршрутов. В сутки автобусами пользуются более 24 тысяч пассажиров.

Сразу в нескольких округах Москвы появятся новые выделенные полосы. Их запустят на Трехгорном Валу, улицах Ленина, Лухмановской, Новокрюковской и Малой Тульской, а также на Загородном шоссе. Это позволит сократить время в пути для пассажиров городского транспорта в четыре раза.

По участкам, где они введены, проходят 30 маршрутов наземного городского транспорта. На них совершается более 141 тысячи поездок в сутки. Всего будет введено более полутора километров новой инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

