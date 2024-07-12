Более 500 тысяч человек получили карту москвича с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 509 тысяч человек получили карту москвича с начала 2024 года. Среди них те, кто впервые стал держателем карты, и те, кто получил ее повторно. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий (ДИТ).

Гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин назвал карту москвича одним их важнейших соцпроектов Москвы. На данный момент ее держателями являются около пяти миллионов человек, включая свыше 1,2 миллиона пенсионеров, более 860 тысяч обучающихся и 601 тысячи жителей с инвалидностью. Также на портале mos.ru заработал сервис проверки статуса действующей карты москвича, с помощью которого граждане могут онлайн и в любое время получить информацию о карте. С начала работы к сервису обратились уже свыше 10 тысяч раз, указал Бутурлин.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, москвичам нужно зайти на его страницу и заполнить форму. Владельцу карты надо ввести ее номер и серию, а также номер удостоверяющего личность документа, который был указан при подаче заявления. После этого на экране появится полная информация о карте москвича.

Кроме того, людям со срочной льготой по инвалидности теперь не нужно перевыпускать карту каждый раз после продления статуса. Если человек своевременно пройдет медико-социальную экспертизу, то информация о продлении льготы поступит из Федерального реестра инвалидов и карта москвича продолжит функционировать.

В этом году оформление карты для москвичей, которые относятся к нескольким льготным категориям, стало удобнее. Отныне, если при проверке указанной человеком льготы не подтвердилось его право на выбранный вид транспортного приложения, категорию можно изменить в личном кабинете на mos.ru после получения соответствующего уведомления. Заново заполнять заявление и ожидать его рассмотрения не нужно.

Ранее сообщалось, что абонемент на карту "Тройка" для оплаты поездок в столичном транспорте теперь можно приобрести на mos.ru. Также сервис покажет, сколько денег осталось на счете карты. До этого на билет "Кошелек" можно было вносить только определенную сумму.