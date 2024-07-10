10 июля, 08:35Транспорт
"Мой район. Новости": оплата проезда по биометрии станет доступна на МЦД-4 до конца года
Москвичи смогут оплачивать проезд по биометрии на всех станциях и вокзалах МЦД-4. Этот способ станет доступным до конца года. Остальные варианты также будут работать.
Чтобы оплатить проезд по биометрии, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении "Метро Москвы", загрузить фотографию, привязать карту "Тройка" и банковскую карту. После этого, достаточно будет встать перед турникетом и посмотреть в камеру.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".