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10 июля, 08:35

Транспорт

"Мой район. Новости": оплата проезда по биометрии станет доступна на МЦД-4 до конца года

"Мой район. Новости": оплата проезда по биометрии станет доступна на МЦД-4 до конца года

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Москвичи смогут оплачивать проезд по биометрии на всех станциях и вокзалах МЦД-4. Этот способ станет доступным до конца года. Остальные варианты также будут работать.

Чтобы оплатить проезд по биометрии, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении "Метро Москвы", загрузить фотографию, привязать карту "Тройка" и банковскую карту. После этого, достаточно будет встать перед турникетом и посмотреть в камеру.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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