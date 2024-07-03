Собянин: трасса Мамыри – Пенино – Шарапово разгрузит Калужское шоссе на 15%

3 июля Сергей Собянин посетил стройплощадку трассы Мамыри – Пенино – Шарапово, которую планируют сдать в сентябре 2024 года. По словам мэра Москвы, транспортный объект разгрузит Калужское шоссе на 15% и Киевское – примерно на 5–7%.

По окончании строительства 23 километра автодороги свяжут будущую станцию метро "Тютчевская" и Троицк, а транспортная доступность улучшится для 320 тысяч жителей районов Коммунарка, Филимонковский и города Троицка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

